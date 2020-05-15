SAKARYA Refüjü aşan kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı Refüjü aşan kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralıADAPAZARI'nda, refüjü aşan kamyonetin karşıdan gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Refüjü aşan kamyonet işçi servisine çarptı: 5 yaralı

ADAPAZARI'nda, refüjü aşan kamyonetin karşıdan gelen işçi servisi ile çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, Adapazarı Karaman Mahallesi Sebahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Necdet Pala idaresindeki 34 RP 522 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı istikametten gelen yol yapımında çalışan işçileri taşıyan Mustafa Demir idaresindeki 52 LL 180 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan Abdulbaki B. ve Veli V. ile kamyonette bulunan İbrahim U. vatandaşlar tarafından araçtan çıkartılırken, araçlarda sıkışan 2 sürücüyü ise itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralanan 5 kişi 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA