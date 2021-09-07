Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
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Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor

Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Geçtiğimiz yıl yasal mevzuata uygun bir şekilde açık alanda kurularak pandemiye rağmen 21 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan ve bu yıl da 200'e yakın stant ile yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen Sakarya PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları...

Geçtiğimiz yıl yasal mevzuata uygun bir şekilde açık alanda kurularak pandemiye rağmen 21 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan ve bu yıl da 200'e yakın stant ile yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması beklenen Sakarya PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı, 8 Eylül'de ziyaretçilere kapılarını açıyor.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali başarıyla geçirdiği üç yılın ardından yoluna PSB Anatolia 2021 Peyzaj, Süs Bitkileri, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı olarak devam ediyor. Bu sene dördüncüsü 8-11 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan fuarın lansman toplantısı gerçekleştirildi. Peyzaj ve süs bitkilerine dair her şeyin bulanabileceği PSB Anatolia Fuarı, Sapanca Kırkpınar sahilinde sektörün buluşma noktası olacak. Bu yıl 200'e yakın standın kurulacağı fuara yurt içi ve yurt dışından binlerce ziyaretçinin katılması bekleniyor. Ayrıca fuar alanında 12 üniversiteden Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin de katılımı ile Türkiye'de ilk olacak bir ödüllü proje yarışması da gerçekleştirilecek.

"Uluslararası fuar statüsü kazanan bir fuar gerçekleştireceğiz"

Lansman töreninin açılış konuşmasını yapan Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman, "3 yıldır Sakarya Süs Bitkileri ve Peyzaj Fuarı olarak başladığımız festivale bu yıl Sakarya PSB Anatolia olarak devam edeceğiz. Uluslararası bir ivme kazandık. Mevcut Kırkpınar alanında start alacağız. Geçen yıl pandemiye rağmen 21 bin 700 ziyaretçi aldık. Bu yıl da pandemi devam etmesine rağmen 60 dönüm alanda 200'e yakın standımız olacak. Türkiye genelinden birçok şehirden sektör temsilcileri fuara katılacak. Bu yıl çok iyi hazırlandık. Uluslararası fuar statüsü kazanan bir fuar gerçekleştireceğiz. Lokasyon olarak çok olağanüstü bir yerde fuar yapıyoruz. Her türlü imkan var. Bu yıl çok çok daha iyi hazırlandık ve uluslararası bir işe imza atacağız. Çok gururluyuz" dedi.

12 üniversiteden öğrencilerin katılımı ile ödüllü proje yarışması düzenlenecek

Fuar alanında Türkiye'de bir ilke de imza atacaklarını ifade eden Adıyaman, "Şu anda Türkiye'de ilk defa ve dünyada 3'üncü olacak bir programa da imza atıyoruz. Peyzaj Mimarları Odası Genel Merkezi ile yapmış olduğumuz bir protokol vardı, bu protokolde 12 üniversitenin katılımı ile Peyzaj Mimarlığı öğrencilerinin workshop alanı ödüllü proje yarışması yapıldı. Bunlar tamamı ile bizim tarafımızdan sağlandı, her türlü ekipmanları ve araç gereçleri. Dolayısı ile 100 kişilik bir ekip katılacak ve 3 gün boyunca yarışacaklar. Daha sonrasında uzmanlar tarafından değerlendirilerek ödüllerini alacaklar" diye konuştu.

İlk uluslararası fuar için Büyükşehir dev hazırlık yaptı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise, "Önceki yıllarda festival olarak gerçekleştirdiğimiz etkinliği bu yıl ilk defa uluslararası bir fuar olarak gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Fuarımız bu organizasyonda uluslararası statü kazanarak PSB Anatolia ismini aldı. Uzun süren planlamalar ve çalışmalar sonucunda fuar organizasyonumuzu ve fuar alanımızı hazırladık. Şehir dışından ve dünyanın farklı bölgelerinden gelen misafirlerimizin bu alana ulaşabilmesi için karayollarıyla gerekli görüşmeleri sağladık ve doğrudan otobandan fuar merkezine giden bir yol açtık. Fuar alanında 30 bin ton mıcır ve dolgu malzemesi kullandık. Yine aynı alana 2 bin 800 ton asfaltlama çalışması yaptık. Alanın etrafında çevre düzenlemeleri yaptık. Yaklaşık 40 bin metrekare alanda ot ve bitki temizliği yaptık. Misafirlerimizin rahatı için parke ve yürüyüş yolları yaptık. Çiçeklendirme, aydınlatma, yıkama ve mıntıka temizliği çalışmalarını tamamladık. Fuar için hazırlık çalışmalarımız tamam, misafirlerimizi bekliyoruz. İnşallah bu fuar organizasyonuyla bu yatırımlarımızın karşılığını hep birlikte göreceğiz" şeklinde konuştu.

"Projelerimizi hayata geçiriyor ve üretiyoruz"

Dünyadaki yeni peyzaj uygulamalarındaki ihtiyacı gördüklerine değinen Başkan Yüce, "Bizler tüm dünyada yeni peyzaj uygulamalarındaki ihtiyacı gördük ve bu ihtiyacı gidermeye talip olduk. Bu kapsamda mevcut projelerimizi hayata geçiriyor ve birçok yeni proje üretiyoruz. Ağaç gurubu dış mekan süs bitkiciliğinde Sakarya, 12 bin dekarlık bir ekim alanına sahiptir. Sakarya'daki 12 bin dekar ekim alanı ülkemizdeki dış mekan süs bitkiciliği üretiminin 3'te 1'ine tekabül ediyor ve bu konuda Sakarya ülkemizde birinci sırada yer alıyor. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ülkemizde bu yerimizi korumak ve geliştirmek için çabalıyoruz. Kaliteli bir üretim için ortaya koyduğumuz hedeflere her geçen gün biraz daha yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ormanpark'ta düzenlenen lansmana Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin yanı sıra SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Ak, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Belpaş Genel Müdürü Osman Çelik, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ve Fuar Koordinatörü Remzi Adıyaman ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Fuar lansman töreni ikramlar ve fotoğraf çekimiyle son buldu. - SAKARYA

Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor
Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Sakarya, PSB Anatolia Fuarı ile dünyaya kapılarını açıyor - Haberler Ekonomi
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