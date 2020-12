Sakarya protokolünden yeni yıl mesajları

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ yeni yıl mesajı yayımladı. Vali Kaldırım, mesajında, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen şehrin büyümesi, markalaşması, dünya kenti olması için başlattıkları çalışmaların yeni yılda da artarak devam edeceğini belirtti.

Amaçlarının 2021 yılında her yönüyle gelişmiş, akıllı kent konseptiyle daha yaşanabilir, daha rekabetçi bir Sakarya inşa etmek olduğunu anlatan Vali Kaldırım, "Amacımız, kültür, sanat, tarih, doğa, kış, spor, gastronomi ve inanç turizminde önemli bir destinasyon olmak: Ar-Ge, inovasyon, tasarım, sağlık, bilişim, biyoteknoloji gibi yeni nesil alanlarda önemli bir merkez haline gelmek, tarım sanayi ve lojistik alt yapısıyla üretimde uluslararası ölçekte hedeflenen yerlere ulaşmak olacaktır." ifadesini kullandı.

Vali Kaldırım, 2021'in tüm dünya için sağlıklı ve huzurlu bir yıl olmasını temenni ettiklerini sözlerine ekledi.

Tever: "Dev gibi eserlere imza attık"

AK Parti İl Başkanı Tever, koronavirüs başta olmak üzere birbirinden önemli ve etkisi devam eden gelişmelerin yaşandığı zor bir yılı geride bıraktıklarını ifade etti.

Türkiye olarak 2020 yılı içerisinde bir yandan koronavirüs ile mücadeleyi kararlı şekilde yürütürken, bir yandan da yatırımları, üretimi ve ticareti de arttırmaya devam ettiklerini anlatan Tever, şunları kaydetti:

"Dünyanın pek çok ülkesinde ekonomiler durma noktasına gelmişken, Türkiye'mizde her gün yeni bir tesisi, yeni bir eseri ülkemize kazandırdık. Büyük ve güçlü Türkiye davamızla dev gibi eserlere imza attık, enerji alanında yaptığımız yatırımların neticelerini müjdelerle karşıladık, mazlum coğrafyaların dertlerine deva olduk. Refah, adalet ve barış için tüm dünyanın yardımına koştuk. Ülkemizden yardım bekleyen hiçbir mazlumu geri çevirmedik. Ayasofya'yı ibadete açtık. Hem bölgemizde, hem sınırlarımızı aşan coğrafyalarda adalet için mücadelemizi sürdürdük. Gerek iki devlet tek millet olarak gördüğümüz can Azerbaycan'ın istiklal mücadelesine gerekse de salgın sürecinde tıbbi yardım bekleyen tüm ülkelere de aynı şekilde yardım elimizi uzattık. İnanıyoruz ki Türkiye dik duruşuyla, gönül coğrafyasıyla ve aziz milletiyle ay yıldızlı bayrağını her alanda en yükseklere çıkaracaktır."

Altuğ: "2021 üyelerle iletişimin güçlendiği bir yıl olacak"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise mesajında, 2021'in kurumun üyeleriyle iletişiminin daha da güçlendiği bir yıl olacağını belirtti.

Altuğ, 2020'nin tüm dünya için yeni zorlukların tecrübe edildiği bir yıl olduğuna değinerek, dünya geleceğinin bu zor tecrübelerden çıkarılan derslerle şekilleneceğini vurguladı.

Pandeminin sağlık, ekonomi, sosyal, eğitim, üretim, tarım ve daha birçok konuda ülkelerin altyapılarını ve halkın da sabrını test ettiğini anlatan Altuğ, şu ifadeleri kullandı:

"SATSO, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ufkun ötesini görerek yeni projeler üretmeye devam edecektir. Bizler, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Sakarya'nın kalkınma yolculuğuna destek vereceğiz. 2021 yılını 'üyelerimizle iletişim yılı' olarak belirledik. Geçirdiğimiz bu zorlu 2020 yılında üyelerimizin sesi olduk. 2021 yılında da iletişimi en üst seviyede tutarak SATSO üyelerinin refahı için çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek