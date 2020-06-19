SAKARYA POMPALI TÜFEKLERLE VİDEO ÇEKİP, PAYLAŞAN GRUBA 315 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİ Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2)315 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİSakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir grup gencin bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlamasının ardından 315 polisle operasyon düzenledi.

Pompalı tüfeklerle video çekip, paylaşan 20 kişiye gözaltı (2) 315 POLİSLE OPERASYON DÜZENLENDİ Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir grup gencin bir araya gelerek sosyal medya hesaplarında ellerinde tüfeklerle video ve fotoğraflarını yayınlamasının ardından 315 polisle operasyon düzenledi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 9 adet tüfek, 3 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 22 adet ecstasy hap, 5 kök kenevir, 1 gram esrar, 116 adet tabanca fişeği ile 31 adet tüfek fişeği ele geçirildi. Kaynak: DHA