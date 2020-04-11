SAKARYA Polislerden ekmek istedi Polislerden ekmek istediADAPAZARI (Sakarya),(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Sakarya'da şehir merkezi bomboş kaldı.

Polislerden ekmek istedi

ADAPAZARI (Sakarya),(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Sakarya'da şehir merkezi bomboş kaldı. Fevzi Türkoğlu'nun evininin önüne çıkarak ekmek istemesi üzerine polisler fırından ekmek alarak getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar gece fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin tüm sokak ve caddelerini kontrol etmeye ve dışarıda olanları uyarmaya başladı.

Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan 2 polis memurunu gören Fevzi Türkoğlu, evinin önüne çıkarak polis memurlarından yardım istedi. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten ve ekmeği olmadığını söyleyen yaşlı adamın talebi polisler tarafından hemen yerine getirildi. Yaklaşık 500 metre ileride bulunan fırından ekmek alan polisler, yaşlı adama ekmeğini teslim etti.

Ramiz Kaan OKTARADAPAZARI (Sakarya),(DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etmesinin ardından Sakarya'da şehir merkezi bomboş kaldı. Fevzi Türkoğlu'nun evininin önüne çıkarak ekmek istemesi üzerine polisler fırından ekmek alarak getirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam saatlerinde aralarında Sakarya'nın da bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak için 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından vatandaşlar gece fırın ve marketlere akın etti. Yasağın başlamasının ardından Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin tüm sokak ve caddelerini kontrol etmeye ve dışarıda olanları uyarmaya başladı.

Adapazarı Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevi yapan 2 polis memurunu gören Fevzi Türkoğlu, evinin önüne çıkarak polis memurlarından yardım istedi. Sokağa çıkma yasağından haberi olmadığını belirten ve ekmeği olmadığını söyleyen yaşlı adamın talebi polisler tarafından hemen yerine getirildi. Yaklaşık 500 metre ileride bulunan fırından ekmek alan polisler, yaşlı adama ekmeğini teslim etti.

Kaynak: DHA