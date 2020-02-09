Sakarya polisler kartopu oynadı
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Sakarya polisler kartopu oynadı

Polisler kartopu oynadıSakarya'nın Karasu ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.

09.02.2020 19:22 | Son Güncelleme: 09.02.2020 19:23
Sakarya polisler kartopu oynadı

Polisler kartopu oynadı

'nın ilçesinde, vatandaşlar sokağa çıkıp kartopu oynarken, eğlenceye polisler de ortak oldu.

Karasu ilçesinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde etkili olan kar yağışı ile birlikte sokak ve parklara çıkanlar kartopu savaşı yaptı. Karasu Sahil Parkı'nda kartopu savaşı yapan çocukların eğlencesine polisler de ortak oldu. Polisler, çocuklarla kartopu savaşı yaparak eğlendi.

Kaynak: DHA

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: Sakarya polisler kartopu oynadı
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