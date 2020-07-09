Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama 8 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi Aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba...

Sakarya polisinden 'change oto' operasyonu: 2 tutuklama

8 farklı ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 8 araç ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi

SAKARYA - Aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra araçların motor ile şasi numaralarını değiştirerek vatandaşlara satan gruba yönelik Sakarya polisi tarafından operasyon düzenlendi. 8 farklı ilde bulunan 8 aracın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı.

Kaza yapan veya çeşitli nedenlerden dolayı perte ayrılacak derecede hasarlı hale gelen araçları satın alıp, Sakarya ile diğer illerden aynı marka, model ve renkte olan araçları çaldıktan sonra motor ve şasi numaralarını change adı verilen yöntemle değiştirerek vatandaşlara satıldığı bilgisini alan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, başlattıkları tahkikatla A.H. ve S.Ç. isimli şüphelileri takibe aldı. Uzun süren çalışmalar sonucu, çalındıktan sonra change yapılarak piyasaya sürülen 8 adet aracın izine ulaşan ekipler, 8 farklı ilde gerçekleştirdikleri operasyonlarda araçları ele geçirdi.

Şüphelilerin Sakarya'da ki adreslerine yapılan baskında ise A.H. ve S.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda araç plakaları ile dokümanlar ele geçirildi. Çalınan 8 araç sahiplerine teslim edilirken, olayla alakalı yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA