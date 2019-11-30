Sakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi
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Sakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde yaptıkları uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

30.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 30.11.2019 22:08
Sakarya polisi çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirdi

'nın ilçesinde yaptıkları uygulamada çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, TEM, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ve Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Sapanca ilçesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Çok sayıda polisin katılımıyla gerçekleşen uygulamalarda 14 gram esrar, uyuşturucu hap ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.


Uyuşturucu suçundan 5 şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken 6 araca cezai işlem uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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