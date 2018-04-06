Sakarya-Polise Taş ve Sopalarla Sadırdılar 2 Tutuklama

Polise taş ve sopalarla sadırdılar 2 tutuklama

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, yolda araçlarını döndüren kişileri takibe alan polise mahalle halkı taş ve sopalarla saldırdı. Polis araçları hasar görürken, gözaltına alınan 20 kişiden 2 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 2 Nisan gecesi Erenler Yeni Mahalle'de devriye gezerken yolda lastik çektirerek araçlarını döndüren kişileri gördü. Polis, araçları takibe aldı. Polis ekipleri mahalleye geldiğinde etraflarını saran yaklaşık 30 kişi taş ve sopalarla saldırdı. Kalabalık polis aracının camlarını kırarken, kaportasına hasar verdi. Polis ekipleri önceki gün saldırganları yakalamak için mahalleye girdiğinde yeniden saldırıya uğradı. Kalabalık taş atıp, sopalarla saldırdı. Bir komiser yardımcısı başına aldığı sopa darbesi ile yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden adliyeye sevk edilen 2'si tutuklanırken, 2 ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Polisle şüpheliler arasında yaşanan kovalamaca ise güvenlik kameralarına yansıdı.