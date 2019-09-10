Sakarya, peyzaj ve süs bitkiciliği sektörünü ağırlayacak

10.09.2019 13:24

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali 19-22 Eylül'de Sakarya'da düzenlenecek.

Sapanca ilçesi Kırkpınar mevkisinde özel hazırlanan 50 bin metrekarelik alanda Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) iş birliğiyle gerçekleştirilecek festivalde, yurt içi ve dışından 190 firma ürünlerini sergileyecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, peyzaj ve süs bitkiciliğinin kent için önemli bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörün, ilin tanıtımı ve gelişimi açısından bir fırsat olduğuna işaret eden Nayir, "Peyzaj ve süs bitkiciliğinde gerçekten ilimizin sahip olduğu imkanlar, diğer illerle kıyaslandığında ölçülemeyecek kadar bize üstünlük sağlıyor." dedi.

Vali Nayir, kentte kurulacak Doku Kültürü Laboratuvarının sektöre önemli katkılar sağlayacağını ifade ederek, sektörün mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

"Şehrimizi süs bitkiciliği ve peyzaj alanında öncü yapmaya çalışıyoruz"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de festivali, ulusal ve uluslararası çapta bir fuar alanına dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek, organizasyonun şehir ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağını kaydetti.

Kentte süs bitkiciliği konusunda uzun çalışmalar yapıldığını anlatan Yüce, il genelinde süs bitkisi üretip ihraç eden firmaların sayısının her geçen gün arttığını bildirdi.

Yüce, Sakarya'nın hem sanayi hem zirai alanda üretim sağladığına işaret ederek, "Şehrimizi süs bitkiciliği ve peyzaj alanında öncü yapmaya çalışıyoruz ve bunu bugüne kadar büyük oranda da başardık, bundan sonra da bu başarıyı artırarak devam ettireceğiz. Hem ülkemizde hem de dünyamızda yeni mimari yapılar mevcut. Yeni mimaride peyzaj artık olmazsa olmaz konumdadır. Kentsel dönüşümler ülkemizde hızla yayılıyor. Yaşam alanları hızla yenilenirken dış mekan süs bitkilerine ve peyzaja verilen önem de aynı oranda artmaktadır. Hedefimiz Sakarya'yı, süs bitkiciliği ve peyzaj alanında ülkemizin en büyük ihracatçısı ve dünyada da en verimli üreticisi konumuna getirmek. Bu aynı zamanda istihdam anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Yüce, kentteki verimli tarım arazilerinin değerlendirilmesini sağlayacak çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, üreticileri bilinçlendirdiklerini, daha fazla üretim alanı açarak hem daha çok istihdam alanı oluşturulmasını hem de sektör liderliğini Sakarya'nın üstlenmesi için gerekenin yapılacağını kaydetti.

Sakarya'nın Anadolu ile İstanbul'u birleştiren ulaşım imkanlarının yüksek olduğu bir konumda bulunmasının büyük bir avantaj olduğunu aktaran Yüce, "Ülkede fidan, dış mekan süs bitkiciliği, iç mekan süs bitkiciliği denince akla ilk gelen şehrin Sakarya olacağını umut etmekteyiz. Sakarya'nın ekonomik manada fidancılıkta en üst seviyelerde olması için ne gerekiyorsa yapılacak." diye konuştu.

Belediye bünyesinde Fidan AŞ'nin kurulduğunu paylaşan Yüce, kurumun bölgedeki bütün üreticilere şemsiye görevi göreceğini ve her konuda katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

"Festivalin sürdürülebilir olması çok önemli

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise festivale yüksek düzeyde katılımcı ve ziyaretçilerin katılacağının öngörüldüğünü söyledi.

Festivalin sektörün önünü açmasını dileyen Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu festivalin sürdürülebilir olması çok önemli. Artık bu sektörün Türkiye'deki merkezi Sakarya diyebiliyoruz. Yaklaşık 500 firmamız bu sektörde faaliyet gösteriyor. 15 bin dekarlık bir alanda da üretim olduğunu biliyoruz. Firmalarımız ihracat fırsatı yakalayınca bu iş çok daha ileriye gidecektir. Bu sektörü ileriye taşımak için elimizden geleni yapacağız."

Toplantıya, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nizamettin Sarı ve sektör temsilcileri de katıldı.

Festivalin tanıtım çalışmaları kapsamında, Adapazarı Kültür Merkezi önünde fidan dağıtımı yapıldı.

Kaynak: AA