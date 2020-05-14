(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı

(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı Korona virüs tespit edilen kadının oğlu konuştu Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok kişiye korona virüsü bulaştıran kadının oğlu açıklamalarda bulundu.

(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı
14.05.2020 22:09 | Son Güncelleme: 14.05.2020 22:12

(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı

Korona virüs tespit edilen kadının oğlu konuştu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde birçok kişiye korona virüsü bulaştıran kadının oğlu açıklamalarda bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde H.A. isimli bir kadın, kol ağrısı şikayetiyle Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A'ya korona teşhisi konmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalar sonucunda kadınla temas halinde olan kişileri tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda 11 kişide pozitif vak'a görülürken, 14 ev ise karantina altına alındı.

Sakarya'daki ilk vak'a da biz değiliz

Pozitif çıkan kadının oğlu Hakan A., yaptığı açıklamada, "Şu an annem ve babam hastanede tedavi altında. Hiç biri solunum cihazına bağlı değil. Bizim test sonuçları pozitif ve negatifliği bugün sonuçlandı. 60 kişiye bulaştırdığı iddia ediliyor. Bulaştırmış olsa herkes de virüs pozitif çıkması lazım. Bizim ailede 4 kişide vak'a görüldü ve tedavi altındalar. Çıkan haberler hatta altında yazılan yorumlar bizi üzmüştür. Korona virüs ülkemizin ve dünyamızın başına belan olan bir virüstür. Yapılan yorumlarla bizi hedef gösterilmesinden derece rahatsızız. Eşim ve çocuklarımla geldik ve onlarında test sonucu negatif çıktı, birazdan hastaneden çıkacaklar. Cenazeye katıldığı denildiği zaman bu rakamlar 60'larla değil, binleri bulması lazım. Cenazeye 3 kişi gitmez herhalde onlarında aileleri falan var. Bu sokakta yaşayan insanların bakkaldan, manavdan, iş yerlerimizden bize bulaşmayacağını nasıl bilebiliriz. Bir insan virüsü bile bile çarşı, pazar dolaşıp yayar mı. Bu hiçbir ahlaka sığmaz. Ben milleti sağ duyuya davet ediyorum. İlk vak'a biz değiliz. Sakarya'daki ilk vak'a da biz değiliz. Annemizin ve ailemizin bu kadar yıpratılmasından üzüntü duyuyoruz. Sağlık ekipleri mükemmel çalışıyor. Bugün test sonuçları çıktı annemden sonra 11 vak'a daha tespit edildi. Bunun 4'ü kendi ailemizden. Biz maddi ve manevi çok yıprandık. Rabbim inşallah bu güzel günlerin rahmetine ülkemizden ve tüm İslam aleminin üzerinden bütün dünyadan da kalkar inşallah" dedi.

(SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı belediye başkanları' araştırmasında ilk 10'a giremedi Haber
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "en başarılı belediye başkanları" araştırmasında ilk 10'a giremedi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi Haber
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti Haber
İnanılmaz görüntü! Koronavirüsten ölen şahsın cansız bedeni hareket etti
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı Haber
Uykusunda kalp krizi geçiren 9 yaşındaki çocuk kurtarılamadı
Canlı yayında 'Atatürk' gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz Haber
Canlı yayında "Atatürk" gerginliği: Sevmek için izin mi alacağım, terbiyesiz
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı Haber
ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Mersin Valisi Su: Büyükşehirler içinde en az korona vakası ve ölüm oranına sahibiz
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ahmet Hakan, argo konuşan profesörü canlı yayında uyardı: O kelimeleri kullanmayalım
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Ellerinde kalaşnikoflarla görevden alınan ülkü ocakları başkanını savundular
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca'nın iftar uyarısı Uşak'ta gerçek oldu: İftarda buluşan 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
Ormanda 8 saat işkence gören 2 çocuk annesi kadın yaşadığı dehşeti anlattı
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
İstanbul'da iş adamı Aydın Arvas'a silahlı saldırı! Saldırganların geliş anı kamerada
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Kasımpaşa'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
4 futbolcusu koronavirüse yakalanan Erzurumspor'da 72 kişi karantinaya alındı
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Tanju Çolak'tan Arda Turan'a çok konuşulacak öneri: Galatasaray'a yardımcı antrenör ol
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Brezilyalı eski futbolcu Lincoln: Galatasaray'ın müthiş bir taraftarı vardı
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle KDV'yi yüzde 15'e çıkaran Suudi Arabistan'da son durum
'Bizi koronadan koru' diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
"Bizi koronadan koru" diye gittikleri üfürükçü kadın, virüsü tüm mahalleye bulaştırdı
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
Metro istasyonunda 200 bin lira çalan yankesiciler kamerada
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
DSÖ'den kritik koronavirüs açıklaması: Virüsü kontrol altına almak 5 yılı bulabilir
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Josef de Souza Al Ahli ile sözleşmesini feshederse, Trabzonspor transfer için harekete geçecek
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Şehrin göbeğinde sondaj makinesini böyle çaldılar
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Haber spikeri depreme canlı yayında yakalandı
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Artvin'de yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Vatandaşlar, mağaza indirimi sebebiyle sosyal mesafeyi hiçe sayıp metrelerce kuyruk oluşturdu
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 14 Mayıs 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Bilim Kurulu Üyesi Mehmet Ceyhan, İstanbul'daki salgın tehlikesine dikkat çekti: 250 bin taşıyıcı var
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Çukur dizisi sezon finali yaptı
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Şevval Şahin'in Instagram'daki pozları Şeyma Subaşı'ya benzetildi
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı
Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Murat Kurum Meral Akşener Berat Albayrak Devlet Bahçeli
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Kadın Adana Çocuk Kayseri
Şu an buradasınız: (SAKARYA-ÖZELl) Sakarya'da bir kadın 11 kişiye korona bulaştırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 04:23:27. #1.15#
title