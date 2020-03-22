SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı - Haberler
Sakarya, Güncel

SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattıSAKARYA'da yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu.

22.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 22.03.2020 15:00
SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

SAKARYA'da yaşlı bir yolcunun fenalaşması nedeniyle otobüs Hendek ilçesindeki terminalde durduruldu. Rahatsızlanan yolcu ile birlikte hastaneye kaldırılan 3 yolcunun yapılan sonuçları negatif çıkarken, diğer yolcuların iletişim bilgileri alınarak evde kalmaları istendi. Saat 11.00'de Düzce'den İstanbul'a doğru yola çıkan 81 HB 001 plakalı otobüste yolculuk yapan 72 yaşındaki kadın yolcu, ateşinin yükseldiğini ve nefes almakta zorlandığını araç muavinine bildirdi. Durumun 112 Acile bildirilmesi sonucu otobüs Hendek İlçe Terminaline yönlendirildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, 112 Acil ekipleri kadın yolcu ile birlikte 3 yolcuyu hastaneye kaldırdı. Otobüs terminalde bekletilirken, diğer kişilerin ateşleri ölçüldü. Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, hastaneye kaldırılan 3 yolcunun ilk testlerinin negatif çıktığını, ancak her ihtimale karşı ikinci test sonuçları gelene kadar hastanede karantina altında tutulacağını belirtti. Yetkililer, otobüsteki diğer yolcular ve personelin ise yapılan sağlık taraması sonrası iletişim bilgilerinin alınarak otobüsle evlerine gönderildiğini ve 14 gün boyunca evlerinde kalmaları istendiğini bildirdi.

SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi Haberler
Bakan duyurdu! Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma müjdesi
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti Haberler
İspanya kabusu yaşıyor! Son 24 saatte 394 kişi hayatını kaybetti
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti Haberler
Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak Haberler
Sokağa çıkma yasağında yeni gelişme! 3 meslek grubu, yasaktan muaf tutulacak
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı Haberler
Adliyede koronavirüs alarmı! Bir katibin test sonucu pozitif çıktı
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı Haberler
Bir ilimizde 1 yılda satılan kitap virüs sebebiyle 10 günde satıldı
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara...
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
THY, 5 nokta hariç tüm dış hat seferlerini durduruyor
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden 'Evden çıkmayın' uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Son dakika: İstanbul Valiliği'nden "Evden çıkmayın" uyarısı: Kendinizi ve sevdiklerinizi düşünün
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında çok net uyardı: Bu hafta herkes evine girmezse bu işi kontrol edemeyiz
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
Gabbiadini, koronavirüs günlerini anlattı: Bunun bir şaka olduğunu düşündüm
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, 'En az virüs kadar tehlikeli' deyip uyardı: Yapmayın
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı, "En az virüs kadar tehlikeli" deyip uyardı: Yapmayın
'Evden çıkmayın' uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
"Evden çıkmayın" uyarısına kulak asmayan adam: Evde otura otura karımla kavga ettik
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Olta balıkçıları koronavirüse rağmen soluğu Tarihi Galata Köprüsü'nde aldı
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Litresi 7 bin lira olmasına rağmen kapış kapış gidiyor! Üretici siparişlere yetişemiyor
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Dünyada yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Hırvatistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Kısa Çalışma Ödeneği başvuruları yarından itibaren elektronik ortamda yapılabilecek
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Rita Wilson Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Polis İtalya Twitter Futbolcu
Şu an buradasınız: SAKARYA Otobüste rahatsızlanan yaşlı kadın koronavirüs endişesi korkusu yaşattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 15:06:20. #1.15#
title