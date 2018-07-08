Öldürdüğü Erkek Arkadaşının Cenazesine Bakmaya Gittiği Hastanede Yakayı Ele Verdi!

Sakarya'nın Karasu ilçesinde uzun süredir birlikte yaşadığı erkek arkadaşı Murat E.'yi bıçaklayarak öldüren katil zanlısı kadın, erkek arkadaşının cenazesine bakmak için hastaneye gelince yakalandı.

BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMLA TARTIŞMAYA BAŞLADI

Olay gece saatlerinde, Karasu Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. H.D. (32) isimli kadın bir süredir birlikte yaşadığı Murat E.(42) ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

SEVGİLİSİNİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRÜP KAYIPLARA KARIŞTI

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine eline bıçağı alan öfkeli kadın, Murat E.'yi defalarca bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Murat E. olay yerinde hayatını kaybederken, H.D. kaçarak kayıplara karıştı.

EKİPLER YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro ekipleri, olay yeri ve çevresinde geniş çaplı inceleme yaparak iş yerlerinin güvenlik görüntülerini izledi. H.D.'nin kimliğini tespit eden ekipler, yakalamak için çalışma başlattı.

CENAZEYİ ARAMAK İÇİN GELDİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Kadın, aranırken öldürdüğü arkadaşının cenazesinin bulunduğu hastaneye geldi. Polis, durumu fark ederek hastanede cenazeyi arayan kadını yakalayıp gözaltına aldı. Emniyette sorguya alınan H.D. adliyeye sevk edildi.