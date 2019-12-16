: Sakarya okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

16.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:49

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.

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Haber Güven HASBAŞERENLER(Sakarya), (DHA)

Kaynak: DHA

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