Sakarya okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi
Haberler » Güncel » Sakarya okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi - Haber

Sakarya okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)Sakarya'nın Erenler ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı.

16.12.2019 11:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:49

Okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi (1)

'nın ilçesinde bulunan Akşemseddin İlkokulu ve Ortokulu'nun çatısında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Öğrenciler okuldan tahliye edilirken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan çatıyı söndürmek için çalışıyor.

(GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR)

Güven HASBAŞERENLER(Sakarya), (DHA)

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Sakarya okulun çatısı yandı, öğrenciler tahliye edildi
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler