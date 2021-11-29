Sakarya okullar tatil mi?

SAKARYA (Haberler.com) - Marmara'da sabah saatlerinde etkisini artırmaya başlayan lodos, hayatı felç etti. Çok sayıda ilçede ağaçlar ve elektrik direkleri devrilirken, evlerin çatıları da hasar gördü. Marmara Bölgesi'nde etkili olan fırtınada, 1 'i yabancı uyruklu olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirirken 38 kişi de yaralandı. Şiddetli fırtına nedeniyle İstanbul ve Kocaeli'de yarın yüz yüze eğitime ara verilirken kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de izinli sayılacak. Peki Sakarya'da da Okullar tatil mi? Öğrenciler okula gidecek mi? sorusu araştırılmaya başlandı.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul, Kocaeli, Yalova'dan sonra Sakarya'da da Okullar yarın tatil edildi. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "Sevgili Hemşehrilerim; ilimizde hayatı olumsuz etkilemeye devam eden hava koşulları ve lodos nedeniyle eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime 30 Kasım Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel izinli sayılacaktır…" ifadelerini kullandı.

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