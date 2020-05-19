Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
19.05.2020 09:40 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:40
Sakarya'nın yüksek kesimlerinde yoğun sis etkili oldu.
Serdivan ilçesi Kırantepe mevkisinde sabah etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye kadar düştü.
Sisin etkili olduğu bölgede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması dışında kalan sürücüler, trafikte dikkatle ilerledi.
Bölgede görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.
Kaynak: AA