Sakarya'nın yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

Sakarya'nın yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu.

Sakarya'nın yüksek kesimleri Nisan ayında beyaza büründü

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Nisan ayında kar sürprizi yaşayan Hendek ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi ise beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya'da hava sıcaklıkları 7 dereceye kadar düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oldu. Bu doğrultuda Nisan ayında kar sürprizi yaşayan bölgelerden Dikmen Mahallesi beyaza büründü. Yoğun kar yağışı sonrasında herhangi bir olumsuzluk oluşmaması adına belediye ekipleri bölgede çalışmalar başlattı. Kar kalınlığının ise yaklaşık 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

Dikmen Mahallesinde esnaflık yapan Ömür Akdağ, "Sakarya Hendek ilçesi Dikmen Mahallesinde yoğun kar yağışı devam etmekte. Belediye ekiplerimiz sağ olsun yollarımızı açıyor. Yoğun karı yağışı devam ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÖZTÜRK