Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
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Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

24.03.2021 12:09 | Son Güncelleme: 24.03.2021 12:20

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü Mart karı ile birlikte yaylalar tekrar beyaza büründü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Mart karı ile birlikte yaylalar tekrar beyaza büründü

SAKARYA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu iller arasında yer alan Sakarya'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Ülkenin büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısında bulunduğu Sakarya'da yağmur şeklinde görülen yağış, yüksek kesimlerde etkisini kara bıraktı. Akyazı ilçesinde Keremali, Ballıkaya ve Güvençler Mahalleleri etkisini gösteren kar ile birlikte beyaza büründü. Adapazarı ilçesinde Karaman, Camili ve Korucuk Mahallelerinde de bu saat itibari ile kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIRIM

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