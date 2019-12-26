Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20

SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü. Hendek Dikmen Yaylası'nda ormanlar, karla kaplandı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu. Hendek'te bulunan Dikmen Yaylası, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ormanları ve yeşil alanlar, karla kaplandı. Yaylada bulunanlar, yeşil ile beyazın oluşturduğu güzelliği fotoğrafladı.

Kaynak: DHA