Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü
Haberler » Güncel » Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü - Haber

Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

SAKARYA'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü.

26.12.2019 11:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:20
Sakarya'nın yüksek kesimleri beyaza büründü

'da kar yağışı etkili olurken, yüksek kesimler, beyaza büründü. Hendek Yaylası'nda ormanlar, karla kaplandı.

Sakarya'nın yüksek kesimlerinde gece kar yağışı etkili oldu. Hendek'te bulunan Dikmen Yaylası, gece boyunca süren kar yağışıyla beyaza büründü. Çam ormanları ve yeşil alanlar, karla kaplandı. Yaylada bulunanlar, yeşil ile beyazın oluşturduğu güzelliği fotoğrafladı. 


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler