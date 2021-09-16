Sakarya'nın turizm potansiyeli çalıştayda ele alınıyor

Sakarya'nın turizm potansiyelini geliştirmek amacıyla düzenlenen "Sakarya Büyükşehir Turizm Çalıştayı" başladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya telefonla bağlanan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, etkinliğin başarılı olmasını temenni ederek, Sakarya'nın Karadeniz'den Marmara'ya, büyük göllerinden doğal güzelliklerine, kültürel yapısından gastronomisine çok önemli değer olduğunu söyledi.

Vali Çetin Oktay Kaldırım da çalıştaydan çıkacak fikir ve projelerle hedeflere varmada başarılı olunacağına inandığını vurguladı.

Özellikle yurt dışı fuarlarının çok önemli olduğuna işaret eden Kaldırım, "Doğamızı, yaylalarımızı, göllerimizi en büyük hazinemiz olan bu değerlerimizi iyi korursak, en büyük değere sahip oluruz. Dış turizmi bir kenara koyarsak sadece iç turizm açısından 2,5 saatlik mesafede 35 milyon nüfus var. Aslında müthiş bir yerde, müthiş bir coğrafi konumda bulunuyoruz." diye konuştu.

"Sakarya'nın bu güzelliklerini hep beraber ön plana çıkaralım"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise Sakarya'nın, kentte yaşayanlara güzellikler sunduğunu söyledi.

Kentin barındırdığı doğal güzelliklerden bahseden Yüce, "Sakarya, denizi, dağı, orman, yaylaları olan bir şehir. Doğa, sağlık ve kültür turizmin merkezi halinde olan bir şehir. Kale, cami ve kültürel değerleriyle Sakarya bir merkez. Her bölgeden insanların kardeşçe ve kültürleriyle yaşadığı, gastronomi alanında da önemli bir noktada. Uluslararası organizasyonlarda her tür konaklama imkanına sahip. Sakarya'nın bu güzelliklerini hep beraber ön plana çıkaralım." ifadelerini kullandı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, herkesin, şehrin doğasından kültürüne her köşesinden haber dar olması gerektiğini vurgulayarak, "Kentin turizmiyle ilgili her noktasında bilgi sahibi olmalı. Bir bakıma şehrin potansiyeline özgüven duymalı." değerlendirmesinde bulundu.

İl Kültür Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar da çalıştayın amacının, kentin doğal ve kültürel güzelliklerinin, ulusal ve uluslararası platformlarda turizm destinasyonu olarak karşılık bulması olduğunu dile getirdi.

Sakarya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde SAÜ, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Kent Konseyi ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, gün boyu kentin doğa, sağlık, kültür, gastronomi, spor, deniz, uluslararası organizasyonlar, kongreler, iş, markalaşma, tanıtım ve akıllı turizm potansiyeli masaya yatırılacak.