Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Dubai'deki fuarda tanıtıldı
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Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Dubai'deki fuarda tanıtıldı

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Dubai'deki fuarda tanıtıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyeli, "Orta Doğu'nun en önemli turizm fuarı" olarak nitelendirilen Arabian Travel Market'te (ATM) dünyaya anlatıldı.

Sakarya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra turizm potansiyeli, "Orta Doğu'nun en önemli turizm fuarı" olarak nitelendirilen Arabian Travel Market'te (ATM) dünyaya anlatıldı.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 16-19 Mayıs'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen fuarda, il bazında Türkiye'yi temsilen ilk defa yer alan Sakarya standı, en çok ziyaret edilen stantlardan biri oldu.

Valiliği temsilen İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı'nın katılım gösterdiği Dubai Dünya Ticaret Merkezi'ndeki fuarda, Sakarya'nın tüm ilçelerinin özellikle doğal güzellikleri, yayla ve termalleri büyük ilgi çekti.

Stantta yaklaşık 25 ülke temsilcisi, 115 sektöre ait firma ve 80 profesyonel rehber ile görüşmeler sağlandı.

"Fuarın şehrimizin markalaşmasına önemli katkılar vereceği düşüncesindeyim"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çetin Oktay Kaldırım, fuarın, tüm dünyada baş gösteren salgının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmede önemli rol oynayacağını belirterek, "Son yıllarda pandemi sebebiyle turizm alanında tüm dünyada sıkıntılar yaşanırken, ülkemiz adına ilimizin, sektörün en büyük fuarları arasında yer alan ATM'de tanıtılması, hem bugüne hem de pandemi sürecinin ardından şekillenecek turizm faaliyetlerine olumlu yönde katkı sağlayacağı düşüncesindeyim." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya'nın potansiyelinin adeta bölgenin vitrini konumundaki fuarda ilk defa tanıtılmasını önemsediğini belirten Vali Kaldırım, "Bu fuardaki etkinliklerin, dünyanın her yerinden kısa vadede çok olumlu dönüşler sağlayacağını ve şehrimizin markalaşmasına, global ölçekte turizm alanında önemli bir destinasyon ve aktör olmasına önemli katkılar vereceği düşüncesindeyim." ifadesini kullandı.

Fuar boyunca çok sayıda ziyaretçinin uğrak yeri olan Sakarya standını gezerek bilgiler alan Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer de böylesi bir organizasyonda Türkiye'ye ait değerlere gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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