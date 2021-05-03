Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak
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Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerleri Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarında tanıtılacak
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nce 16-19 Mayıs'ta Dubai kentinde düzenlenecek Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtılacağı bildirildi.

Sakarya'nın tarihi, kültürel ve turizm değerlerinin, Birleşik Arap Emirlikleri'nce 16-19 Mayıs'ta Dubai kentinde düzenlenecek Orta Doğu'nun en büyük turizm fuarı Arabian Travel Market'te (ATM) tanıtılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu yıl Dünya Ticaret Merkezi'nde düzenlenecek fuara, Vali Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatlarıyla Sakarya Valiliğini temsilen İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ile İSG Ekoturizm Uzmanı Volkan Nurcalı katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kaldırım, sektörün en etkin fuarları arasında yer alan ATM'de, Sakarya'nın kültür, sağlık, doğa, spor ve alternatif turizm alanlarında tanıtımının en etkin şekilde yapılmasının önem taşıdığını belirtti.

Sakarya'nın dört mevsim yeni nesil turizmin adresi olacağını vurgulayan Kaldırım, "Öncelikle sahip olduğumuz değerleri ve ilimizin göz bebeği tabiat güzelliklerinin dokusunu bozmadan turizme daha fazla katkı sağlayabilmeleri adına önemli projeler üzerinde duruyor ve ilimizi pandemi sonrasına hazırlamak için çalışmalar yapıyoruz. Uluslararası tanıtım etkinlikleri ve fuarları çok önemsiyorum ve Sakarya'mızın ilk defa yurt dışında bu ölçekte bir tanıtım yapmasının ilimize çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"Fuar, şehrimizin markalaşmasına katkı sağlayacak"

Kaldırım, insanların sahillerden, kalabalık mekanlardan uzaklaşarak doğaya, daha izole alanlara yöneldiklerinin açıkça görüldüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreci iyi ve doğru okursak, şehir olarak ön alırız, başarılı olur ve bu sıkıntılı pandemi sürecini fırsata dönüştürmüş oluruz. Bu tür çalışmalar, tanıtımlar ve markalaşma etkinlikleriyle tüm sektörlerle ülkemizde ve dünyada turizm alanında da büyük söz sahibi olmak istiyoruz. Muhteşem güzellikleriyle adeta bir yeryüzü cenneti hüviyetinde olan Sakarya'mızın tüm ilçelerinin de ayrı ayrı güzellikte çok önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu görüyoruz.

Özellikle doğa, macera, yayla turizmi, sağlık ve kaplıca turizmi açısından önemli potansiyele sahip olan Sakarya'mızın, tüm Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin turizm vitrini mahiyetinde olan böyle bir fuarda temsil edilmesi, bize çok önemli avantajlar sağlayacaktır ve şehrimizin markalaşması, global ölçekte turizm alanında önemli bir destinasyon ve aktör olmasına önemli katkılar verecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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