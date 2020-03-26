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Sakarya, İhracat, Otokar, Ekonomi

Sakarya'nın otomotiv ihracatındaki yükselişi sürüyor

Yılın ikinci ayında ürettiği 26 bin 973 aracın yüzde 87,2'sini başka ülkelere satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

26.03.2020 11:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:02
Sakarya'nın otomotiv ihracatındaki yükselişi sürüyor

Yılın ikinci ayında ürettiği 26 bin 973 aracın yüzde 87,2'sini başka ülkelere satan Sakarya, otomotiv ihracatındaki yükselişini sürdürüyor.

Otomotiv endüstrisi, demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri, elektrik, elektronik, çelik ve çimento endüstrisiyle ihracat sıralamasında İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. sırada bulunan Sakarya'dan yılın ikinci ayında 121 ülke ve 5 serbest bölgeye 505 milyon 632 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Taşıt araçları ihracatındaki payını şubat ayında 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 13,69 artırmayı başaran kentte, en çok ihracat 466 milyon 110 bin dolarla otomotiv endüstrisinde kayıtlara geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Türkiye'de yılın ikinci ayında üretilen 130 bin 632 aracın 103 bin 796'sı ihraç edilirken, bu pastada yüzde 22,6'lık oranla büyük paya sahip olan Sakarya, ürettiği 26 bin 973 aracın yüzde 87,2'sine denk gelen 23 bin 518'ini yurt dışına sattı.

Günde 930 araç banttan indi

Toyota, Otokar ve TürkTraktör gibi üreticilerin bulunduğu kentte, şubat ayında 24 bin 252 otomobil, 18 kamyonet, 23 otobüs, 74 midibüs, 2 bin 606 traktör olmak üzere toplam 26 bin 973 araç üretildi.

Bu rakamla, söz konusu dönemde Türkiye'nin toplam araç üretiminin yüzde 20,6'sının yapıldığı Sakarya'da, günde 930 araç banttan indirildi.

Kentteki firmalar arasında şubat ayında üretim ve ihracatta Toyota liderliğini korurken, Türk Traktör ikinci, Otokar ise üçüncü sırada yer aldı.

Toyota ve TürkTraktör'ün ihracatında artış

Arifiye ilçesinde kurulu fabrikasında yılın ikinci ayında 24 bin 252 adet binek tipinde Corolla, Toyota C-HR ve Corolla Hybrid modelleri üreten otomotiv şirketi Toyota, şubat ayında üretimin yüzde 92,3'üne denk gelen 22 bin 386'sını ihraç etti.

Toyota, geçen yılın ikinci ayında 19 bin 789 adet olan ihracat rakamını bu senenin aynı döneminde yüzde 13,1 artırmayı başardı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar ise şubat ayında 18 kamyonet, 23 otobüs ve 74 midibüs olmak üzere toplam 115 araç üretti. Otokar, şubat ayında 35 aracı yurt dışına sattı.

TürkTraktör, yılın ikinci ayında 2 bin 606 traktör üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artışla bu yıl şubat döneminde 1097 traktör ihracatı gerçekleştiren Türk Traktör, ülke ekonomisine katkı sunmaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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Ekonomi Manşet

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