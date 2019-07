Sakarya'nın mavi bayraklı plajlarına tatilci ilgisi

Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerindeki sahil şeridi, İstanbul, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirlere yakın olması nedeniyle yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.

Mavi bayraklı plajlarında misafirlerini ağırlayan 87 kilometre uzunluğa sahip Sakarya sahilleri, konumu ve maviyle yeşili buluşturan güzellikleriyle tatilcilerin tercih ettiği sahiller arasında yer alıyor.

Kent merkezine 55 kilometre mesafede yer alan Karasu ilçesindeki mavi bayraklı Sahil Park ve 32 Evler plajları, tatilcilerin adeta gözdesi oldu.

Denizi, yeşili ve kaliteli kumsalıyla dikkati çeken Sakarya'nın Karadeniz'e açılan kapısı Karasu ilçesi, misafirlerine ilçenin farklı noktalarından denize girme imkanı da sunuyor.

İlçenin 53 bin olan nüfusu, özellikle yaz aylarında tatilcilerin gelmesiyle 10 kat artarak 500 bine kadar çıkıyor.

"Sosyal imkanları olan, güvenle denize girilebilecek bir yer"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada denizler ve plajlarla ilgili birtakım kriterlerin bulunduğunu, bunların 33 ana başlıkta toplandığını söyledi.

Bu kriterleri yerine getiren plajlara mavi bayrak verildiğini ifade eden Yüce, Sakarya'nın Karasu ilçesinde 2 mavi bayraklı plajın bulunduğunu belirtti.

Karasu plajlarında olduğu gibi Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de mavi bayrak için çalışma yapacaklarını dile getiren Ekrem Yüce, şöyle devam etti:

"Bunun olabilmesi için deniz suyunun temiz olması gerekir. Karadeniz pırıl pırıl ve tertemiz. Bu temizlik kriterini aştığımız tescillenmiş durumda. İkincisi, can kurtaran hizmetlerinin verilmesi. Can kurtaran konusunda büyükşehir olarak vatandaşın yanındayız. Mavi bayrak aldığımız plajımızda can kurtaranla ilgili her türlü tedbirler alındı. Üçüncü kriter, engelli dostu bir plaj olması. Mavi bayraklı yerlerde aynı zamanda engelli vatandaşlarımızın da istifade etme şartları oluşturuluyor. Dördüncü kriter olarak da çevre yönetimine önem verilmesi. Çevreye çok önem veriyoruz, koruma-kullanma dengesine göre çevre oluşturuyoruz. Yani çevreyle ilgili bütün kriterleri şu anda bu plajımızda görmek mümkün. Çevre bilincinin oluşturulması için eğitimler de veriyoruz. Bunlar yapıldığında mavi bayrak veriliyor. İşte bu plajlarda bütün kriterler yapılmış durumda ve insanlarımızın güvenle girebileceği, her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir mekan olarak görülmektedir."

Karasu ilçesinde yazın nüfusun yüzde 90'ını tatilcilerin oluşturduğuna işaret eden Yüce, ilçedeki mavi bayraklı plajın İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli gibi büyük kentlerden gelen vatandaşların ilgisiyle karşılaştığını kaydetti.

"Mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmalar sürüyor"

Ekrem Yüce, mavi bayraklı plaj sayısının artırılması için çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Şu anda ilçenin yüzde 10'u Sakarya'dan, yüzde 90'ı dışarıdan. İstanbul, Ankara ve çevre illerden gelenler burada. Burası yoğun ilgi gören turizm bölgesi. Vatandaşlarımızın güvenle, emin bir şekilde plajlarımızdan istifade etmesini istiyorum. Güvenirliliği artırarak, mavi bayraklı plajlarımızın sayısının çoğalmasını temenni ediyorum. Bu konuda Karasu Belediye Başkanımızın da gayretli çalışmaları var. Karasu Belediyemiz ve Kaymakamlığımızla, güvenlik kuvvetlerimizle iş birliği halinde Karasu sahillerini ve Karadeniz'imizi güvenlik altına almaya ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya gayret göstereceğiz. Kocaali, Karasu, Kaynarca hattında bütün Türkiye'ye hizmet verebilecek imkanlara sahibiz. Misafirlerimizden buranın güzelliklerini dostlarına, gördükleri bir yanlış varsa bize aktarmalarını istiyoruz. Aktarsınlar ki düzeltelim, bir telefon kadar yakınız. Burada ekiplerimiz de var, onlara da aktarabilirler. Güzellikleri dostlara, eksiklikleri bize aktarsınlar." ifadelerini kullandı.

Mavi bayraklı plajların sayısının artırılması için Kocaali ve Karasu Belediye başkanlarıyla temas halinde olduklarını vurgulayan Yüce, "Daha güzel nasıl yapabiliriz, nasıl hizmete sunabiliriz, bunun çalışmalarını yürütüyoruz." dedi.

