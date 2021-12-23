Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak - Haberler Spor
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Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü Masa Tenisi Takımı, 18-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Minikler Bölge Şampiyonasını başarıyla tamamladı. Sakarya'nın ev sahipliği yaptığı organizasyonda Büyükşehir Belediyespor 3. olarak Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. - SAKARYA

Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

Sakarya'nın masa tenisi takımı, Türkiye Şampiyonasına katılacak

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