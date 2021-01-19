Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak
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Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak

19.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 19.01.2021 11:39
Sakarya'nın kurtuluşu, 100. yıla özel 100 spor organizasyonuyla kutlanacak

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını, 100 yarışma düzenleyerek kutlamayı amaçlıyor.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını, 100 yarışma düzenleyerek kutlamayı amaçlıyor.

Kurtuluş Savaşı'nda önemli kahramanlar çıkaran kentin düşman işgalinden kurtuluşu, her yıl 21 Haziran'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, bu sene düşman işgalinden kurtuluşun 100. yıl dönümü olması nedeniyle, şehir merkezi ve ilçelerin tamamında özel kutlama programlarına hazırlanıyor.

Özsoy: "100. yıl kutlamasını, en az 100 etkinlikle yapalım istiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünün kutlanacağına işaret ederek, "İnşallah biz de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 100. yıl kutlamasını ulusal ve uluslararası düzeyde en az 100 etkinlikle yapalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında aşılamayla birlikte biraz daha rahatlama beklendiğini vurgulayan Özsoy, yarışmalar için ilgili federasyonlarla görüşme yaptıklarını, bazı programların netleşmeye başladığını bildirdi.

Özsoy, kentte yoğun sporcu ve seyirci katılımlı etkinlikler olacağını dile getirerek, "Branşları hem merkez hem de 16 ilçeyi düşünerek yaymak istiyoruz. Hepsini merkezde toplamak istemiyoruz. Güreş, karate, tekvando, judo, futbol, eskrim, boks, halter, kano, kürek, tenis, yüzme, triatlon, izcilik ve oryantiring netleşen branşlarımız arasında. Allah izin verirse 45 branşta bu etkinliklerimizi yapmak istiyoruz. Branş sayısını artırmamız, etkinliğe önem verdiğimizi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Salgın döneminde maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak çalışmalara devam ettiklerini belirten Özsoy, nisan ayında başlayacak etkinliklerin tüm yıl süreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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