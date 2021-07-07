Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yol, tarım arazileri ve evleri su bastı.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle derelerin taşması sonucu bazı yol, tarım arazileri ve evleri su bastı.

Sağanak nedeniyle 3 gün önce derelerin taşması nedeniyle sel oluşan Demiraçma ve Alandere mahallelerinde, sağanağın etkisini sürdürmesi, yeniden derelerin taşmasına neden oldu.

Bazı tarım arazileri su altında kaldı, yollarda su birikintileri oluştu ve bazı evleri de su bastı.

Büyükşehir ve Kocaali belediyeleri ile Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri, su baskını olan yerlerde çalışma başlattı.

Ekipler risk taşıyan bölgelere kamyonlarla kaya parçaları döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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