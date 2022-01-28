Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü - Haberler
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Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı, Esra Angün - Güncel
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Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaz aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan sahil bölgesi kara teslim oldu.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaz aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan sahil bölgesi kara teslim oldu. Etkisini gösteren kar yağışıyla Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü.

Günlerdir Karasu ilçesinde etkisini gösteren kar yağışından sahil bölgesi de nasibini aldı. Yaz aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Karasu sahilinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi buldu. Sıcak havalarda binlerce kişiyi ağırlayan sahil bu kez beyaz örtüsünü giydi. Karadeniz'in dalgalarıyla yağan karın buluşması, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü

Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü

Sakarya'nın Karadeniz'e olan kıyısı beyaza büründü

İhlas Haber Ajansı / Esra Angün - Güncel

Karadeniz, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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