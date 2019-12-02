Sakarya'nın il oluşunun 65. yılı

02.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 16:40

Sakarya'nın il oluşunun 65. yıl dönümü vesilesiyle Adapazarlılar Grubu Tanışma ve Toplanma etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce katıldı. Toplantıda konuşan Vali Nayir, "İl olma tarihimiz gibi her fırsatı değerlendirerek, bu ruhu güçlendirmemiz gerektiğine inanıyorum" derken Başkan Yüce ise, "Adapazarı sevginin, izzetin, muhabbetin merkezidir, Adapazarı Kafkasları, Balkanları kucaklayan bir noktadadır. Adapazarı demek dünya demek, sevgi demek, muhabbet demek, kardeşlik demek, gurur demektir." dedi.

Toplantıya ayrıca eski bakanlardan Saadettin Tantan, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Pamukova Belediye Başkanı Güven Övün, Sakarya Yerel Kültür Derneği Başkanı Necmettin Kırık ve dernek üyeleri, şehir dışında yaşayan Sakaryalı iş, siyaset ve spor dünyasının önde gelen isimleri ile esnaf katıldı.

Başkan Ekrem Yüce bu etkinliğin ardından Büyükşehir Belediyesi, SASKİ ve Adapazarı Belediyesi'nin katılımıyla birlikte iş yürütecek idarecilerin birbirini tanıması ve birlikte iş yapma kabiliyetinin arttırılmasını önceleyen bir koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Yüce, "Hep birlikte şehrimizi ve ilçelerimizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Şehrimizin her noktası bizim için son derece kıymetli. Birlik ve beraberliğimiz şehrimize değer katıyor." dedi.

Gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, SASKİ Genel Müdürü Dr. İlyas Demirci, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ali Oktar ve Bedrullah Erçin de yer aldı.

Kaynak: AA