Sakarya'nın ihracattaki yükselişi sürüyor

ONUR ORHAN - İhracatını ocak-mayıs arasında 2014'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 87 artıran Sakarya, mayısta 51 ilin toplamından daha fazla ihracat gerçekleştirerek Türkiye ekonomisine güç kattı.

AA muhabirinin, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara ve Gaziantep'in ardından ihracatta 7. sırada bulunan Sakarya, mayısta 485 milyon dolar dış satım gerçekleştirdi. Böylece Sakarya, geçen yılın aynı dönemindeki 425 milyon 415 bin dolarlık ihracatını geçti.

Son yıllarda verilen destekler sayesinde geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 14 yükseltmeyi başaran Sakarya, başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler ve mamulleri ile makine ve aksamları sektörleriyle Türkiye'nin toplam ihracatına yüzde 3 katkı sağladı.

"Otomotiv şehri" Sakarya'da, ocak-mayıs aylarında 5 yıl öncesinin aynı dönemine göre yüzde 87'lik ihracat artışı gerçekleştirildi. Söz konusu dönemde 2014 yılında toplam 1 milyar 234 milyon 447 bin dolar ihracat yapan kent, bu yıl 2 milyar 307 milyon 338 bin dolarlık ihracatıyla yükselişini sürdürüyor.

Mayıs 2014'te gerçekleştirdiği 238 milyon 426 bin dolarlık ihracatı bu yıl 485 milyon dolara çıkararak yüzde 103,4'lük artış sağlayan Sakarya, mayıstaki 485 milyon dolarlık dış satımıyla Doğu Marmara'da ikinci sırada yer aldı.

Sakarya, geçen ay toplamda 404 milyon 563 bin dolar ihracat yapan 51 ili geçerek ülke ekonomisine güç katmaya devam ediyor.

Otomotivde mayısta yüzde 2 artış

Toyota, Türk Traktör ve Otokar gibi önemli firmalarıyla İstanbul, Bursa ve Kocaeli'nin ardından en fazla otomotiv ihracatı yapan 4. il olan Sakarya'nın, mayıs ayındaki toplam ihracatının yüzde 92'lik kısmı bu alanda gerçekleşti.

Nisan ayında otomotiv sektöründe 437 milyon 374 bin dolar ihracat yapan kent, mayısta yüzde 2 artışla 447 milyon 178 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

Sakarya'da en fazla ihracat yapılan ikinci sektör, 7 milyon 427 bin dolarla "demir ve demir dışı metaller", üçüncü sektör 4 milyon 346 bin dolarla "kimyevi maddeler ve mamulleri" oldu. Bu sektörleri 4 milyon 275 bin dolarla "makine ve aksamları" ile 4 milyon 147 bin dolarlık ihracatla "iklimlendirme sanayi" sektörleri izledi.

Bu yıl mayısta geçen yıla göre en fazla ihracat artışı ise yüzde 388,54 ile "su ürünleri ve hayvansal mamuller" sektöründe yaşandı.

En çok ihracat Almanya'ya

Her dönemde çok sayıda ülkeye ihracat gerçekleştiren Sakarya, bu yıl mayıs ayında en çok ihracatı 54 milyon 244 bin dolarla Almanya'ya yaptı. Bu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,75 arttı.

Sakarya'nın en fazla ihracat yaptığı ikinci ülke yüzde 13,52 artışla Birleşik Krallık oldu. Bu ülkeye geçen yılın mayıs ayında yapılan 47 milyon 57 bin dolarlık ihracat, bu yılın aynı döneminde 53 milyon 419 bin dolara yükseldi.

Fransa, 52 milyon 170 bin dolarla kentin en çok ihracat yaptığı üçüncü ülke olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan, mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre en çok ihracat artışı gerçekleştirilen ülke ABD oldu. Bu ülkeye geçen yıl mayıs döneminde yapılan 3 milyon 152 bin dolarlık ihracat, yüzde 807,82 artışla 28 milyon 621 bin dolara çıktı.

Kaynak: AA