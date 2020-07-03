Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek...
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen patlamayla ilgili yaşanan gelişmeleri derleyerek...
03.07.2020 18:59 | Son Güncelleme: 03.07.2020 19:56

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hendek Yukarıçalıca mevkisindeki bir havai fişek fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlama sesi yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasında duyuldu. Patlamanın ardından birçok kişi sokağa çıktı.

Bölgeye, çevre illerden başta olmak üzere çok sayıda UMKE, AFAD, polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan 97 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki patlamayla ilgili tüm bakanlıkların, kurumların, valiliğin, büyükşehir belediyesinin yoğun bir çalışma içinde olduğunu belirterek, "Şu anda kontrol altına alınmıştır. Can kaybının daha fazla artmamasını umuyoruz. Bu vesileyle Sakarya halkına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da "Tüm imkanlarımızla işçi kardeşlerimizin ve Sakaryalıların yanındayız." açıklamasında bulundu.

"Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi"

Olayın ilk anından itibaren Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile öteki ilgililer bölgeye giderek, çalışmaları takip etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgeyi havadan inceledi.

Soylu ve Koca ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, incelemenin ardından açıklama yaptı.

Bakan Soylu, "Hem soğutma çalışmaları hem de enkazdaki diğer çalışmalar devam etmektedir. Bütün ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.

Sağlık Bakanı Koca ise "Şu an hayatını kaybeden 4 vatandaşımız oldu. Hastanelerimize 97 yaralımız nakledildi. Çalışan sayısı toplam güvenlikle birlikte 186. Şu an 100 kişiye ulaştığımızı biliyoruz. 20 kişinin işe gelmediğini biliyoruz. Diğer kişilerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk da "Çalışanlarımızın ailelerine tek tek ziyaretlere başladık. Sosyal yardımlarla sosyal hizmetlerle yanlarındayız." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, bazı milletvekilleri ve partililerle patlamanın yaşandığı Hendek ilçesine gelen CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bütün hastanelerde gerekli tedavi çalışmaları yapılıyor. Devletin bütün imkanları burada." ifadesini kullandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri, havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından teyakkuza geçti.

AFAD, bölgede 713 personel, 182 araç, 2 arama köpeği, 2 ambulans helikopter, 2 söndürme helikopteri ve 1 söndürme uçağının görevlendirildiğini bildirdi.

Patlamanın ardından bölgede arama kurtarma ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

Yukarıçalıca mevkisindeki fabrikada meydana gelen patlamanın ardından bölgeye sevk edilen AFAD ve arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler, bölgede arama kurtarma çalışması yürütüyor.

AFAD ekiplerinin öncülüğünde başlatılan çalışmalarda arama köpekleri de yer alıyor.

Patlamanın meydana geldiği fabrikadaki soğutma çalışmaları ekiplerce sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Manşet

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