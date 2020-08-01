Sakarya'nın hedefi 2023 yılında 10 milyar dolar ihracat SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracatı yakalamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz 500 firmayı 1000 firmaya çıkartarak, ihracat rakamımızı 10 milyar doların üstüne çıkartarak en fazla ihracat yapan 5 ilden biri olmak" dedi.

SAKARYA Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, 2023 yılında 10 milyar dolar ihracatı yakalamak istediklerini belirterek, "Hedefimiz 500 firmayı 1000 firmaya çıkartarak, ihracat rakamımızı 10 milyar doların üstüne çıkartarak en fazla ihracat yapan 5 ilden biri olmak" dedi.

Türkiye'nin ciddi bir salgın sürecinden geçtiğini ve ekonomik olarak sıkıntıların artık geride kalmaya başladığını belirten SATSO Başkanı Akgün Altuğ, "Hem dünya hem de ülkemiz bir pandemi sürecinden geçiyor. Özellikle ülkemizde ekonomik anlamda çok ciddi bir durgunluğa yol açtı, ancak yaz ayları itibarıyla alınan önlemler biraz daha gevşetilince ekonomik anlamdaki sıkıntılar Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın olağanüstü çalışmaları ile devletimizin destek ve hibeleriyle biraz daha yavaşladı ekonomik sıkıntılar. Biz Sakarya olarak ihracatı baz alıyoruz, 2019 itibarıyla ne yaptığımıza ve 2020 yılında ne yapacağımıza bakıyoruz. Biz üreten bir iliz, hem tarımsal hem endüstriyel anlamda ciddi üreten bir iliz. 2019 itibarıyla yaklaşık 6 milyar dolarlık bir ihracatımız söz konusuydu, pandemiyi de bu açıdan değerlendiriyoruz biz. Daha fazla üretmeyi hedefleyen bir iliz çünkü. Pandemiyle birlikte üretim düştü ve ihracatımız azaldı" dedi.

'SAKARYA, TÜRKİYE'NİN YILDIZI OLACAK'Sakarya'da koronavirüs salgını sırasında üretimin azaldığını, ancak özellikle 1'inci ve 2'nci organize sanayi bölgelerinde uluslararası firmalar tarafından yatırım yapıldığını aktaran Altuğ, "Ümidimiz 2020'de 6 milyar dolardan fazla ihracat yapabilmekti, fakat pandemiyle karşılaştık. Ancak özellikle organize sanayi bölgelerimize hem ülke içi hem de ülke dışından yatırımlar geliyor. Özellikle 1'inci ve 2'nci organize sanayi bölgelerimizin genişleme alanlarında son aylarda uluslararası firmalardan ciddi yatırımlar görüyoruz. Bu yatırımlar ciddi istihdamda sağlayacak. 2020 yılı her anlamda kayba rağmen bizim için bu tür avantajlara da yol açtı. İnşallah bu sıkıntıları 2021 yılında aşarak önümüze bakacağız. Ben Sakarya'nın, Türkiye'nin yıldızı olacağına inanıyorum" diye konuştu.HEDEF İLK 5'E GİRMEK Sakarya'nın 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 5'inci ili olacağının ifade eden Altuğ, şöyle konuştu:

"Bizim hedefimiz 2023 yılı itibarıyla 10 milyar dolar ihracatı yakalamak. Şu an ihracat konusunda ülkede 7'nci sıradayız. 10 milyar dolar ihracatı yakalamak ve aşmak hedefimiz. Bugün 6 milyar dolar ihracatı yaklaşık 500 firmayla yapıyoruz, ancak şehrimizde potansiyel vadeden çok ciddi firmalar var. Onlara ihracatı anlatmaya çalışıyoruz, bu pandemi sürecinde ihracat, e-ihracat ve e-ticaret çok önemli hale geldi ve biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz. Hedefimiz 500 firmayı 1000 firmaya çıkartarak ihracat rakamımızı 10 milyar doların üstüne çıkartarak en fazla ihracat yapan 5 ilden biri olmak istiyoruz."

Kaynak: DHA