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Sakarya'nın haziranda ihracatı arttı

Sakarya'dan haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 381 milyon 394 bin dolar oldu.

Sakarya'nın haziranda ihracatı arttı
02.07.2020 16:17 | Son Güncelleme: 02.07.2020 16:20

Sakarya'dan haziran ayında yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 381 milyon 394 bin dolar oldu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir süre ara verilen üretimin yeniden başlamasıyla yükselişe geçen ihracatın iş dünyasının gayretlerini ortaya koyan önemli bir gösterge olduğunu belirtti.

Altuğ, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle üretimin arttığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında Sakarya ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15'lik bir artışla Türkiye ortalamasını yakalamış durumda. İhracat, haziran ayında 381 milyon 394 bin dolar olarak gerçekleşti. En çok ihracat yapan ilk 10 il arasında 7. sıradaki yerimizi de koruyoruz. Mayıs ayına göre kıyasladığımızda ise pandeminin etkilerinin büyük oranda azaldığını da yüzde 122'lik artışla görüyoruz."

Altuğ, üretimin merkezi, ekonominin lokomotifi bir il olarak bu ortalamayı yakalamak ve hatta üstüne geçebilmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Yatırım ve üretimini zamana bırakarak erteleyen kesimin de hareketlenmesiyle ekonominin daha da canlanmaya başladığına işaret eden Altuğ, "İlimiz ve ülkemiz ekonomisinin bu krizi, sağlam ve üretme kabiliyeti güçlü bir iş dünyasıyla aşacağını görüyoruz. İş dünyasını ayakta tutan ve üretim hırsını veren en önemli unsur geleceğe dair olumlu bakış açısı ve pozitif ön görüsüdür. Unutmayalım ki akan su yosun tutmaz. Biz üretmeye devam edelim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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