Sakarya'nın Hafızlık Konusunda Marka Olmasını İstiyoruz"

Sakarya İl Müftüsü İhsan Açık, Sakarya'nın hafızlık konusunda marka olmasını hedeflediklerini bildirdi.

Açık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte hafızlık müessesini daha fazla canlandırıp daha merkezi ortama getirme niyetlerinin olduğunu söyledi.

"Sakarya'yı bölgesinde hafız üreten, yetiştiren bir şehir konumuna getirmek istiyoruz." diyen Açık, "Tabii bu hususta yatılı Kur'an kurslarımızı çoğaltmalı, alt yapılarını hazırlamalı ve imam hatiplerde proje hazırlayıp hafızlık sınıfları açmalıyız. Bu hususlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak çalışmalarımız olacak." ifadelerini kullandı.

İhsan Açık, paydaşları olan İlahiyat Fakültesi ve imam hatip okullarıyla din öğretimi ve hizmetlerini azami şekilde yapmanın yoluna gideceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Üçlü bir grup olarak sahada iyi çalışma yaparsak din hizmeti ve öğretimini çok daha yüksek rakamlarda yapmış olacağız. Birçok kişi hizmet yapabilir ama bir masayı dört kişi tutarsanız daha rahat kalkar ama herkes bir taraftan çekerse hem masayı taşıyamayız hem de birbirimize yük oluruz, kaldıramayız. Bunlar hizmet içi eğitimdir. İmam hatip okullarında okuyan öğrencilerimize, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda pratik olarak dua, hutbe, müezzinlik ve Kur'an okumaları yaptırıp, cemaat karşısında heyecanlarını yenmelerini, ileride daha rahat şekilde iyi bir hafız olmalarını istiyoruz. Hedefimiz, Sakarya'nın hafızlık konusunda marka olması. Buradan yetişen hafızlarımızın girdiği imtihanlarda, okullarda başarı göstererek ilimizi temsil etmesini istiyoruz. İl Müftülüğü olarak bu konuda tüm imkanlarımızı kullanacağız."