Sakarya'nın gözdesi Sapanca Gölü'ne bayramda yoğun ilgi Sakarya'da eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca Gölü'ne vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 2. gününde yoğun ilgi gösterdi.

Sakarya'da eşsiz güzellikleriyle her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı olan Sapanca Gölü'ne vatandaşlar Kurban Bayramı'nın 2. gününde yoğun ilgi gösterdi.

Sapanca'da Kurban Bayramı tatilini ve sıcak havayı fırsat bulan vatandaşlar, Sapanca Gölü kıyısındaki alanlara akın etti. Yerli ve yabancı turistler, göl kenarında dolaşarak, tekne turu yaprak güneşli havanın tadını çıkardılar. Bazı vatandaşlar gölde deniz bisikletiyle tur atarken, bazıları ise göl kıyısındaki çay bahçelerinde manzarayı izledi. Sahil boyunca yürüyüşe çıkan vatandaşlar, göl manzarası karşısında fotoğraf çektirdi. Vatandaşlar ayrıca Sapanca ilçesindeki Sanat Sokağı'nda yürüyüş yaparak güneşli havanın tadını çıkarttı. - SAKARYA

Kaynak: İHA