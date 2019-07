Sakarya'da, "Sakarya'nın Geleceğini Birlikte Planlıyoruz" çalıştayı düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çalıştay kapsamında 5 bin vatandaşa yönelik şehrin her ilçesinde "vatandaş memnuniyet anketi", "web anketi ve muhtarlara yönelik SEMOS modülü" üzerinden anket çalışmaları yürütüldü.

Aynı zamanda meclis üyelerine ve kurum personellerine uygulanan anketler iç paydaş analizi kapsamında değerlendirildi. Yapılan çalıştay doğrultusunda 11 tematik çalışma masası oluşturularak dış paydaşların her konuda fikir sahibi olması hedeflendi.

Kurulan çalışma masalarında 29 kamu kurumu, 24 STK temsilcisi toplamda 250 kişi Sakarya'nın menfaatine yönelik kararlar ve problemlerine yönelik kesim çözüm önerileri için yoğun bir tempo ile çalışacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, burada yaptığı konuşmada, her türlü şaibeden uzak, şeffaf, mali yapısı sağlam ve kuşatıcı bir yönetim anlayışıyla şehrin sorunlarını çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Doğayı ve insanı temel alan şehircilik vizyonunda nice önemli projeleri hayata geçireceklerini belirten Yüce, "Stratejik plan bizim rehberimiz olacaktır. Bu rehberi her yönüyle, şehrin tüm kesimlerine dokunan, talepleri bir potada toplayan ve Türkiye'nin en yaşanabilir şehri olma hedefine, emin adımlarla ilerlemeye katkı sağlayacak şekilde hazırlayacağız. Bu konuda yatay mimari, doğayla iç içe şehir hayatı, trafik bilinci, kültürel anlamdaki öncü konumumuz, sportif faaliyetlerimiz ve sosyal politikalara yönelik hayata geçirdiğimiz, toplumumuzun her yönünü ve şehrimizi kuşatan projelerimizi daha çok ön plana çıkaracağız." diye konuştu.

Yüce, şehrin turizmini yüksek seviyelere çıkarma, tarım potansiyelini değerlendirme, kent estetiğini geliştirme ve ulaşıma yönelik önemli hamlelerde bulunacaklarını kaydetti.

Vali Ahmet Hamdi Nayir de işbirliğiyle, karar alma süreçlerinde daha isabetli kararlara ulaşabileceğini, uygulama süreçlerinde de daha etkili, verimli, hızlı hareket ederek başarılı uygulamalar yapabileceklerini aktardı.

Sakarya Üniversitesi Rektörü Fatih Savaşan, ortak bir akıl ile şehrin önceliklerinin tespit edilmesi ve belirli kaynaklar oluşturarak şehrimize hizmet sunabileceklerini belirtti.

Üniversitenin her alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlamak için gerekli adımları atacaklarını anlatan Savaşan, "Şehrimizin hızlı bir şekilde gelişip ilerleyebilmesi için en önemli yolun stratejik planlar olduğunun farkındayım. İnşallah yapılan bu çalıştayın bereketli sonuçları beraberinde getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ da Sakarya adına çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Stratejik planlamayı sadece kurum için değil Sakaryamız adına bir gelecek kurmak için gerçekleştirmeliyiz. Şehrimizin belirli bir plan içerisinde ilerlemesine ve gelişmesine bu toplantı olanak sağlayacaktır. Yönetimlerimiz, kurumlar ile alakalı bir sorun olduğu zaman bu durumu çözmek için birlikte hareket etmelidir. İnşallah bu çalıştay ile 2020-2024 Sakaryamızın yükselişe geçeceği yıllar olacaktır. Sakarya Büyükşehir Belediyesinin hazırladığı stratejik planında hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA