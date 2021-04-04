Sakarya'nın bisiklet takımı Konya'da podyuma çıktı

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na katılan Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, podyumdaki yerini aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na katılan Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı, podyumdaki yerini aldı.

Sakarya Büyükşehir Bisiklet Takımı sporcuları, TBF tarafından Konya'da düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'na katıldı. 25 ülkeden 125 sporcunun kıyasıya mücadele ettiği yarışlar 4 etaptan oluşurken, büyükşehirli sporculardan Georgios Bouglas 140 kilometreden oluşan ikinci etabı 2'nci sırada, Vitaliy Buts 113 kilometreden oluşan üçüncü etabı 3'üncü sırada bitirerek podyuma çıkma başarısı gösterdi. Büyükşehir Bisiklet Takımı, 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turunda takımlar klasmanını ise 2'nci sırada tamamlayarak başarıya imza attı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "TBF tarafından Konya'da düzenlenen 26. Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda üstün performans sergileyen bisiklet takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı