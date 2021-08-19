Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek
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Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek

Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek
Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu - Haberler | Güncel

"Bisiklet Dostu Şehir" adayı olan Sakarya'da "Karadeniz'e Bisiklet Çevirelim" projesi kapsamında bisiklet rotaları dijital ortamda belirlenecek.

"Bisiklet Dostu Şehir" adayı olan Sakarya'da "Karadeniz'e Bisiklet Çevirelim" projesi kapsamında bisiklet rotaları dijital ortamda belirlenecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sakaryalı turizm ve konaklama tesisi işletmecileri ile bir çok sektörden girişimciyi, "Bisiklet Dostu Hizmetler" eğitimleriyle AB destekli "Karadeniz'e Pedal Çevirelim" projesine hazırlıyor.

Proje için oluşturulan, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu uzman eğitim ekibi Sakaryalı işletmecilere mentorluk eğitimi veriyor.

İşletmeciler "Bisiklet Dostu" olacak

Büyükşehirin bisiklet alanında hizmete sunduğu tüm tesis ve uygulama alanları ile bisiklet yollarının dijital bir uygulamaya işleneceği proje kapsamında, Sakaryalı otel, konaklama tesisi, turizm işletmecileri ve bir çok sektörden girişimciye Serdivan ilçesindeki bir otelde "Bisiklet Dostu Hizmetler" eğitimi verildi.

Program sonunda proje için belirlenecek güzergahlarda yer alan işletmeciler, "Bisiklet Dostu" unvanına sahip olacak, başarı durumuna göre belirlenecek 10 girişimciye ise "ileri düzeyde mentorluk" verilecek.

"Bisiklet Dostu Şehir" adayı olan Sakarya'nın, Karadeniz'e Bisiklet Çevirelim projesi kapsamında bu alanda büyük bir ivme yakalaması hedefleniyor.

10 milyon liraya yakın bütçeyle Sakarya'nın bisiklet rotaları dijital ortamda belirlenecek projeyle, bu güzergahlardaki işletmeler, konsept ve hizmet anlamında "Bisiklet dostu" işletmeler olacak.

Bu sayede dünyanın dört bir yanından kente gelen bisiklet sporcuları, oluşturulacak dijital uygulama üzerinden güzergahı kolayca dolaşacak, konaklayacak ve ihtiyaçlarını karşılayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Yozoğlu

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Sakarya'nın bisiklet rotaları 10 milyon liralık bütçeyle dijital ortamda belirlenecek - Haberler
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