Sakarya nerede? Sakarya'nın meşhur yemekleri nelerdir? Sakarya hangi bölgede bulunur, haritadaki yeri neresi? Sakarya'da gezilecek yerler

SAKARYA (Haberler.com) - Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri. Sakarya'da gezilecek yerler neresidir? Sakarya'nın nüfusu kaç? Sakarya'nın haritadaki yeri neresi? Sakarya nerede bulunuyor? Sakarya ile ilgili bilgiler sizlerle...

SAKARYA NEREDE?

Sakarya, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi ikinci şehri.

2020 yılı sonu TÜİK verilerine göre İl Nüfusu: 1.042.649 dür. 16 İlçe ve belediye, bu belediyelerde toplam 668 mahalle bulunmaktadır.

Marmara Bölgesi'nin Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde yer alır.

Sakarya'nın kuzeyinde Karadeniz, batısında Kocaeli, Bursa, doğusunda Düzce ve güneyinde de Bolu ile Bilecik bulunmaktadır. Sakarya Nehri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde Karadeniz'e dökülür.

Sakarya'da ekonomisinde tarımın önemli bir yeri vardır. Hendek, Karasu ve Kocaali ilçelerinde fındık yetiştiriciliği mevcuttur. Ayrıca mısır tarımı da yapılmaktadır. Sakarya'da sanayi son zamanlarda gelişmeye başlamıştır. Son yıllarda kurulan sanayi kuruluşları bu sanayileşmeyi daha da artırmıştır. Sakarya, bir milyona yaklaşan toplam nüfusuyla İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Balıkesir'in ardından Marmara Bölgesi'nin en büyük beşinci şehridir.

SAKARYA HARİTADAKİ YERİ

Sakarya, Marmara Bölgesi'nde bulunan bir ildir. Haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

SAKARYA'NIN İLÇELERİ NELERDİR?

Sakarya'nın 16 ilçesi bulunmaktadır.

Merkez ilçeler:

Adapazarı

Arifiye

Erenler

Serdivan

Diğer ilçeler

Akyazı

Ferizli

Geyve

Hendek

Karapürçek

Karasu

Kaynarca

Kocaali

Pamukova

Sapanca

Söğütlü

Taraklı

SAKARYA'NIN NEYİ MEŞHUR? SAKARYA'NIN MEŞHUR YİYECEKLERİ NELERDİR?

Sakarya ilimizin en meşhur yiyecekleri ve içeceklerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Dımbıl Çorbası

Kaşnuka

İncir Uyuşturması

Uğut Tatlısı

Pırasalı Börek

Köpük Helva

Balkabaklı Ekmek

Adapazarı Usulü Kuzu Bot

ıslama Köfte

Bulgur Çorbası

Ezme Fasülye

Sakarya'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz. Ayrıca bu meşhur yiyecekler ve içecekler sadece o şehre ait değildir, o bölgenin de meşhur yemekleridir.

SAKARYA'DA GEZİLECEK YERLER

İlde çeşitli turizm faaliyetleri yapılacak alanlar bulunur. Deniz, akarsu, göl, yayla, termal, orman, doğa, flora turizmi kaynakları yer alır.

Deniz turizmi; İlin kuzeyindeki Karasu ve Kocaali ilçelerinde gelişmiştir. Sakarya ilinin yaklaşık 60 km uzunluğundaki Karadeniz kıyısı, bir tek çakıl taşının bulunmadığı ince kum yer aldığı kumsallarla kaplıdır. Bu alan, Türkiye'de kesintisiz uzanan en uzun kumul sistemidir. Yatırımın yapılabileceği her alanda deniz turizmi gelişebilir. Yazlık ikinci konutlar, oteller, pansiyonlarla yaz mevsiminde yoğun bir nüfus ağırlanır.

Göller: Sapanca Gölü, mesire yeri, ve su sporları açısından önemlidir. Acarlar Longozu, mesire yeri ve eko turizm açısından, Poyrazlar Gölü mesire yeri, Akgöl mesire alanı ve balık tutma açısından ilgi çekmektedir.

Akarsular: Sakarya Nehri kıyılarında kır lokantaları, dinlenme tesisleri yer alır. Özellikle denize döküldüğü Karasu Yenimahalle'de yoğunluk daha fazladır. Maden deresi tarihi kalıntıları, şelalesi ,mağaraları, yürüyüş parkurlarıyla ve serin ortamı ile yazın sıcak günlerinde uğrak yeridir. Çark deresi şehir içinde yapılan Mesire alanı ile ilgi çeker. Doğançay ve Aygır deresi doğal yürüyüş alanlarıyla hafta sonları İstanbul ve yakın çevreden ziyaretçi çeker.

Kaplıcalar: Fay hattının geçtiği tüm alanlarda olduğu gibi Sakarya'da da fazla miktarda termal alan yer alır.Kuzuluk kaplıcaları, Marmara bölgesine hitap edecek kadar konaklama tesislerinin bulunduğu turizm alanıdır. Taraklı, Hacıyakup köyündeki kil hamamı, Akyazı'da bulunan Çökek kaplıcası, Geyve Ilıcaköy Gazlı Suyu ile Ahibaba köyündeki Acısu içmesi ziyaretçilerin uğrak yerlerindendir.

Yaylalar: Soğucak, Kırca, Acelle, Çiğdem yaylalarında şenlikler düzenlenir. Bunun yanında ilde ziyaretçi çeken diğer yaylalar şunlardır: Keremali, Katırözü, Kirpiyan, Sultanpınar, Yanık, Sulucaova, Yörükyeri, Çilekli, Akar, Haydarlar-Kuloğlu, Dikmen, Hamzapınar, Belengerme, İnönü, Güzlek, Karagöl ve Turnalı.

İl genelinde 21 turistik işletmede, 3402 yatak kapasitesi bulunur.

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