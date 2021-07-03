Sakarya Nehri'ne girdikten sonra gözden kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Adatepe Mahallesi'nde yaşayan Emirhan H'nin (20), nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdiği, bir süre sonra kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Haberi alan mahalle sakinleri de halat ve ip yardımıyla nehre girerek arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Mahalle sakinleri, Emirhan H'nin bölgeyi iyi tanıdığını, normalde derin olmayan nehrin yağışların da etkisiyle debisinin yükselmesi nedeniyle sorun yaşamış olabileceğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün