Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor
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Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor

30.09.2020 13:19 | Son Güncelleme: 30.09.2020 13:23
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, dün nehirde akıntıya kapılarak, kaybolan Muhammet Talha Bilik'i (12) arama çalışmaları devam ediyor.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde, dün nehirde akıntıya kapılarak, kaybolan Muhammet Talha Bilik'i (12) arama çalışmaları devam ediyor. Nehir üzerindeki Büyükşehir Belediyesi'ne ait barajın kapaklarının kapatılmasıyla su, yaklaşık 1 metre azalırken, çalışmaları takip eden annenin feryadı ise yürek dağladı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Sakarya Nehri'nin geçtiği Adapazarı Tepekum Mahallesi Set Arkası Sokak mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları ve kardeşi Malik Bilik (7) ile birlikte Sakarya Nehri'ne giren Muhammet Talha Bilik, akıntıya kapılarak kayboldu. Çığlıkları duyan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Dairesi araç garajındaki görevliler tarafından 2 çocuk, sudan çıkarılırken, 2 çocuk ise kendilerini kurtararak kıyıya çıktı. Muhammet Talha Bilik'in bulunabilmesi için bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri ile Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nden deniz polisi geldi. Dün yapılan arama çalışmalarına rağmen çocuk bulunamadı. Arama çalışmalarına bugün de devam edildi. Küçük çocuğun yakınları ve komşuları da çalışmaları izledi. Nehir üzerinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait barajın kapaklarının kapatılmasıyla su, yaklaşık 1 metre azalırken, çalışmaları takip eden annenin feryadı ise yürek dağladı.

AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, "Bölgede hummalı bir çalışma devam ediyor. AFAD ekipleri su üstünde arama yapıyor. Su seviyesi de barajın kapakları kapandığı için 1 metre civarında düştü. Bu işimizi kolaylaştıracak. Su altında Kocaeli Emniyeti'ne bağlı polis dalgıçlar arama yapıyor. Gönüllü sivil toplum kuruluşları da çalışmalara katıldı. Çocuğu bir an önce bulmayı umut ediyoruz" dedi.

- Sakarya
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Talha'yı arama çalışması sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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