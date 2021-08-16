Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor
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Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİLECİK'te, dün dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya (23) için arama çalışmaları, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ile sürdürülüyor.

BİLECİK'te, dün dengesini kaybedip, Sakarya Nehri'ne düşen Hüseyin Kaya (23) için arama çalışmaları, İzmir'den gelen 4 kişilik dalgıç ekibi ile sürdürülüyor. 

Osmaneli ilçesinde, dün Sakarya Nehri'ndeki taşlık alandan karşıya geçmeye çalışan Hüseyin Kaya, iddiaya göre, dengesini kaydederek suya düştü. Kaya'nın düştüğünü görenler, polise haber verdi. Bölgeye AFAD ve sağlık ekipleri, sevk edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'nden 4 kişilik dalgıç ekibi de çalışmalara destek vermek için bölgeye geldi. Dalgıçlar, Kaya'nın suya düştüğü bölgeye daldı. AFAD ekipleri de su yüzeyinde botla aramalarına devam ediyor.

 


Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor
Sakarya Nehri'nde kaybolan Hüseyin, dalgıçlarla aranıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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