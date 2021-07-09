Sakarya Nehri'nde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan gencin cansız bedeni bulundu.

Adatepe Mahallesi'nde yüzerek nehrin karşısına geçmeye çalışırken gözden kaybolan Emirhan Henden'i (20) arama çalışmaları altıncı gününde devam etti.

Her gece nehir kenarında nöbet tutan mahallenin gençlerinden bir grup, Hürriyet Mahallesi mevkisinde sabaha karşı su yüzeyinde gencin cesedini fark etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, suya girdiği yerden yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta bulunan Emirhan'ın cansız bedenini kıyıya çıkardı.

Ceset, incelemenin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adatepe Mahallesi'nde 3 Temmuz'da nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten sonra kaybolan Emirhan Henden'in bulunması için AFAD, SAKE, ANDA, Sakarya İHH, SAKDER, jandarma su altı arama kurtarma ve dalgıç polis kurbağa ekipleri çalışma yürütüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün