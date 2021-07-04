Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor

Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Sakarya Nehri'nin Karasu ilçesinden geçen bölümünde suya girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Adatepe Mahallesi'nde yaşayan ve dün nehrin karşı kıyısında bulunan meradaki hayvanlarına yem vermek amacıyla suya girdikten sonra kaybolan Emirhan H'nin (20) bulunması için AFAD, SAKE, ANDA, jandarma su altı arama kurtarma ve dalgıç polis kurbağa ekipleri çalışma yürütüyor.

Ekipler su altında ve su üstünde arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Çalışmaları izleyen Emirhan H'nin yakınlarının endişeli bekleyişi devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Kazma sert cisme çarpınca ürktüler! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (2)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Erdoğan, AK Parti Sakarya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu: (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şeyma Subaşı Selin Şekerci Ece Çeşmioğlu Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Younes Belhanda Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sakarya Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.7.2021 18:18:29. #1.16#

title