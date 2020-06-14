Sakarya Nehri'nde kaybolan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları sürüyor Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için arkadaşlarıyla Turnadere Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne giren Gökdeniz S. (13), bir süre sonra arkadaşıyla akıntıya kapıldı.

Yanındaki arkadaşı çevredekiler tarafından sudan çıkarılırken, gözden kaybolan Gökdeniz S. için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmalara İzmit'ten çağrılan dalgıç ekiplerinin destek vereceği öğrenildi.

Haberi alan aile yakınlarının bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA