Sakarya Nehri'nde elektrik üretimine engel olan çamurlar temizleniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri'nde biriken ve elektrik üretimine engel olan çamurların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Nehri'nde biriken ve elektrik üretimine engel olan çamurların temizlenmesi için çalışma başlattı.

Adasu Hidroelektrik Santrali (HES) önünde oluşan gölette belediye imkanlarıyla yürütülen çalışmalarda, biriken çamurlar tahliye ediliyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, temizliğin ardından enerji üretiminin de en iyi şekilde sürdürüleceğini bildirdi.

Gölet içerisinde bulunan çamurları temizleyecek makineyi belediye imkanlarıyla hayata geçirdiklerini aktaran Yüce, "Suya indirdiğimiz araçla hem kötü görünüm oluşturan hem de enerji üretmemize engel olan gölün dibindeki ve yüzeyindeki çamurları temizlemeye başladık. İnşallah nehrimizin temizliği başta olmak üzere doğal güzelliklerimizi korumaya devam edeceğiz. Çalışmalarımızı çevre hassasiyetiyle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüce, ayrıca Sakarya Park'ta bulunan sosyal yaşam alanlarına yeni alternatifler getirdiklerini belirterek, bölgenin tercih edilirliğini artıracak adımları kararlılıkla attıklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci