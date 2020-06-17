Sakarya Nehri'nde boğulan 13 yaşındaki çocuk toprağa verildi Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan Gökdeniz Serbest'in (13) cenazesi toprağa verildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde girdiği Sakarya Nehri'nde akıntıya kapılarak boğulan Gökdeniz Serbest'in (13) cenazesi toprağa verildi.

Ailenin tek çocuğu olduğu öğrenilen Serbest'in cenazesi, Turnadere Mahalle Cami'nde aile yakınları ve sevenlerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Gökdeniz Serbest ve arkadaşları, pazar günü Turnadere Mahallesi'nden geçen Sakarya Nehri'ne girmişti. Bir süre sonra akıntıya kapılan Serbest kaybolmuş, arkadaşı ise çevredekiler tarafından sudan çıkarılmıştı. Serbest'in cenazesine, AFAD ve jandarma ekipleri ile polis dalgıçlarının çalışmaları sonucu üç gün sonra ulaşılmıştı.

Kaynak: AA