Sakarya nehri kızıla boyandı
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Sakarya nehri kızıla boyandı

İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Solak - Haberler | Yerel

- Sakarya nehri kızıla boyandı Vatandaşın kızıla boyanan Sakarya nehri ile ilgili isyanı Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya nehrinin debisi bölgedeki şiddetli yağmur sonrası artarken sular adeta kızıla boyandı.

- Sakarya nehri kızıla boyandı

Vatandaşın kızıla boyanan Sakarya nehri ile ilgili isyanı

ESKİŞEHİR - Eskişehir'in Sarıcakaya ilçesinden geçen Sakarya nehrinin debisi bölgedeki şiddetli yağmur sonrası artarken sular adeta kızıla boyandı.

Eskişehir'in Sarıcakaya, Mihalgazi ilçelerinden geçen Sakarı nehri yağan sağanak yağmur sonrasında kızıl rengi aldı. Yağmur sonrasında tarlalardan ve yüksek kesimlerde oluşan sel suları nehre döküldü. Kısa sürede kızıl renge dönen nehir suyu vatandaşlar tarafından da görüntülendi.

Bir vatandaş tarafından çekilen videoda ise, sel suların getirdiği atıklara dikkat çekildi. Vatandaş, çektiği videoda, "Sakarya nehrinde balık kalmadı deniliyor. Sebebi bizleriz. Bir yağışla gelen sellerden dolayı pet şişeler, ilaç şişeleri var. Sakarya nehrinin hali. Yorum sizlerin. Bu nehirde balık yaşar mı?" diye tepkisini dile getirdi.

Sakarya nehri kızıla boyandı
Sakarya nehri kızıla boyandı
Sakarya nehri kızıla boyandı
Sakarya nehri kızıla boyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Seyfullah Solak

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