Sakarya Nehri kıyıları sosyal yaşamın yeni alternatifi olacak
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Sakarya Nehri kıyıları sosyal yaşamın yeni alternatifi olacak

Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
Sakarya Nehri kıyıları sosyal yaşamın yeni alternatifi olacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Park'ta çalışmaları devam eden rekreasyon projesini yerinde inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Park'ta çalışmaları devam eden rekreasyon projesini yerinde inceledi.

Yüce, yaptığı açıklamada, 350 metre uzunluğundaki zipline, gölet içerisinde dolaşacak kayıklar ve modern görünüme sahip iskelesiyle bölgenin sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayacak projede, çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini bildirdi.

İskelenin montaj çalışmalarına ilişkin bilgi veren Yüce, şunları kaydetti:

"Yapımı tamamlanan iskelemizin montaj çalışmaları da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Devam eden çalışmalarımızı yaz aylarına kadar tamamlayarak bölgeyi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Alan içerisinde yer alacak gezi kayığı ve 4 fiber kayık ile ziyaretçiler, doğanın güzellikleri içerisinde gönüllerince dolaşabilecek. Aynı zamanda zipline projemizle de bölgenin sosyal yaşantısına farklı boyut kazandıracağız. Vatandaşlar Sakarya'nın doğal güzelliklerine ister iskele üstünde yürüyerek, ister gezi kayıklarıyla gezerek şahit olabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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