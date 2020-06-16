SAKARYA Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulundu
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SAKARYA Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulundu

Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulunduSAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde boğulan Gökdeniz Serbest'in (13) cansız bedeni 2 gün sonra bulundu.

16.06.2020 16:34 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:01

Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulundu

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği nehirde boğulan Gökdeniz Serbest'in (13) cansız bedeni 2 gün sonra bulundu.

Önceki gün saat 15.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Turnadere Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Gökdeniz Serbest, arkadaşıyla birlikte Sakarya Nehri'ne girdi. Gökdeniz Serbest nehirde gözden kaybolurken, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kendi imkanlarıyla sudan çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Kocaeli Deniz Polisi'nin de bölgeye gelmesiyle birlikte arama çalışmaları devam etti. Bugün, Gökdeniz Serbest'in cansız bedenine ulaşıldı. Kocaeli Deniz polisi, bölgenin 500 metre ilerisinde Gökdeniz Serbest'in çamura saplanmış cansız bedenini çıkardı. Çocuğun cenazesi otopsi için Korucuk Otopsi Merkezine kaldırıldı.

Evlatlarının bulunması için bekleyen baba Muammer Serbest, oğlunun cansız bedenini görünce sinir krizi geçirdi. Muammer Serbest yakınları tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı.

SAKARYA Nehirde boğulan çocuğun cenazesi bulundu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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